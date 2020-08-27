Двое суток женщина провела в леднике на глубине 10-15 метров.

Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах. Об этом в Facebook-аккаунте сообщила горно-спасательная служба Air Zermatt. Швейцарские специалисты рассказали, что путешественница около двух суток провела в расщелине в леднике Гренц. Женщину удалось спасти.

Спасатели отметили, что пострадавшая является гражданкой России, но постоянно проживает в Германии. В воскресенье она в одиночку, невзирая на предупреждения, отправилась на ледник в шортах и без необходимого снаряжения. В походе туристка упала в расщелину на глубину в 10-15 метров. Ее крики случайно услышали другие путешественники. Они вызвали спасателей.

На данный момент медики диагностировали у женщины легкую степень переохлаждения. Она не получила серьезных травм. В Швейцарии подобное спасение назвали "чудом", поскольку в полицию не поступала информация о исчезновении туриски.

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Видео: YouTube / Metro Newspaper UK