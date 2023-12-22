Россиянин избил жителя Томской области по пути на вахту

Сотрудники ДПС нашли потерпевшего на обочине дороги.

Россиянин, который по пути на вахту избил своего товарища из Томской области, стал фигурантом уголовного дела. по части 1 статьи 111 УК РФ. Соответствующее заявление сделали сотрудники правоохранительных органов. В пресс-службе регионального управления заметили, что расследование ведется по результатам судебно-медицинской экспертизы за умышленное причинение здоровью человека тяжкого вреда. Подозреваемым стал 30-летний житель Челябинской области. Оперативники узнали о том, что в конце марта 2024 года злоумышленник вместе со своим знакомым, проживающим в городе Стрежевом, на такси отправился в город Нижневартовск на заработки. Во время дороги партнеры поссорились. Им пришлось выйти из транспортного средства на трассе в Александровском районе. В ходе конфликта мужчина избил оппонента, после чего оставил его на обочине проезжей части.

Потерпевшего спустя непродолжительное время заметили находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ДПС. пресс-служба МВД РФ по региону

Инспекторы оказали пострадавшему первую помощь, посадили в служебный автомобиль отогреваться, а затем задержали избившего его товарища. В этот момент преступник уже успел зайти в тамбур общежития для вахтовиков, расположенного примерно в 300 метрах от места инцидента. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

На Искровском проспекте хулиган ударил прохожего стеклянной бутылкой и отнял рюкзак.

Фото и видео: МВД Медиа