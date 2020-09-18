Россиянин голышом разнес заправку в Крыму и попал на видео

Кадры с "голопопиком" в Керчи попали в социальные сети.

Россиянин голышом разнес автомобильную заправку в крымском городе Керчь и попал на видео. Ролик опубликовали очевидцы в социальной сети "Вконтакте". На кадрах видно, что полностью обнаженный турист лежит на полу, а вокруг него стоят представители Росгвардии. Рядом валяются сброшенные с полок товары.

Местные жители заявили, что турист вел себя неадекватно. Он повредил витрины, припаркованную поблизости машину, а также голым пробежался по АЗС "Атан". При этом нарушитель спокойствия выкрикивал "заклинания". В социальных сетях предположили, что герой ролика находился под воздействием наркотических веществ.

Посольство США осудило строительство военных кораблей в Крыму.

Видео: VK / Новости Керчь Крым Россия