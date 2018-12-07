Россияне стали скупать кнопочные телефоны

Ранее данная категория товаров ежегодно сокращалась на 5-10%.

В России стали активно покупать кнопочные телефоны. Так, за первую половину 2021 года рост составил от 6,7% ("Связной") до 26 % (группа "М.Видео-Эльдорадо"), если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что на 18,8% и 35% соответственно выросли продажи в денежном отношении. Причем эта категория товаров ранее ежегодно сокращалась на 5-10%.

Эксперты считают, что продажи увеличились из-за возвращения трудовых мигрантов в страну, а также из-за начала дачного сезона. Предполагается, что продажи могли вырасти из-за перевода сотрудников на удаленный режим работы, а также потому что россияне внимательнее относиться к данным из-за мошенников.

Ранее мы писали, что в Петербурге в Городской больнице №26 пожаловались на нехватку ниток для раненых самокатчиков.

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