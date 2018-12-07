В Городской больнице №26 пожаловались на нехватку ниток для раненых самокатчиков

Заведующий приемным отделением Городской больнице №26 Анатолий Семаков рассказал в интервью "Фонтанке" накануне, что в больнице дефицитные нитки наложения косметических швов на лицевые раны заканчиваются. Их закупили с расчетом на год в обычном объеме, обычно их хватало, но не в этот раз.
Большую часть ниток используют на ранах поступающих ежедневно самокатчиков. Любители быстрой езды получают, если повезет, рваные раны, однако бывают случаи страшнее и опаснее.
Самые серьезные травмы всегда были у мотоциклистов. Так вот у самокатчиков повреждения настолько же серьезные. Они безбашенно носятся на огромной скорости – попадают колесом даже в небольшую ямку и тут же падают, сталкиваются друг с другом или с прохожими.
высказался Семаков
Семаков отметил, что для двоих таких самокатчиков прогулка закончилась пожизненной инвалидностью.
По данным издания, в больнице на Костюшко за сезон побывали уже 120 человек, из них с тяжелыми травмами госпитализированы 14, остальные получили экстренную помощь и отправились домой лечиться амбулаторно. Велосипедисты и мотоциклисты поступают реже.
В Елизаветинскую больницу за сутки с травмами опорно-двигательного аппарата в среднем за сутки поступают 30 – 40 человек, а бывает и до 50.
Специалисты отмечают, что, вероятно, статистики по самокатам нет, поскольку данные в ГИБДД о них не передают, поскольку такие травмы расценивают как бытовую травму.
Заведующий первым травматологическим отделением Елизаветинской больницы Максим Ранков уверен, что никогда прежде не было такого числа "самокатных" травм. И их небывалый всплеск в этом году должен стать поводом для каких-то мер, способных повлиять на это.
Ранее мы писали, что самокатчик разбил голову на Коломенской, въехав в яму.
Фото: Piter.tv
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