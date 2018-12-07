В Городской больнице №26 пожаловались на нехватку ниток для раненых самокатчиков

Ежедневно в больницу поступают пострадавшие в ДТП с самокатом горожане.

Заведующий приемным отделением Городской больнице №26 Анатолий Семаков рассказал в интервью "Фонтанке" накануне, что в больнице дефицитные нитки наложения косметических швов на лицевые раны заканчиваются. Их закупили с расчетом на год в обычном объеме, обычно их хватало, но не в этот раз.

Большую часть ниток используют на ранах поступающих ежедневно самокатчиков. Любители быстрой езды получают, если повезет, рваные раны, однако бывают случаи страшнее и опаснее.

Самые серьезные травмы всегда были у мотоциклистов. Так вот у самокатчиков повреждения настолько же серьезные. Они безбашенно носятся на огромной скорости – попадают колесом даже в небольшую ямку и тут же падают, сталкиваются друг с другом или с прохожими. высказался Семаков

Семаков отметил, что для двоих таких самокатчиков прогулка закончилась пожизненной инвалидностью.

По данным издания, в больнице на Костюшко за сезон побывали уже 120 человек, из них с тяжелыми травмами госпитализированы 14, остальные получили экстренную помощь и отправились домой лечиться амбулаторно. Велосипедисты и мотоциклисты поступают реже.

В Елизаветинскую больницу за сутки с травмами опорно-двигательного аппарата в среднем за сутки поступают 30 – 40 человек, а бывает и до 50.

Специалисты отмечают, что, вероятно, статистики по самокатам нет, поскольку данные в ГИБДД о них не передают, поскольку такие травмы расценивают как бытовую травму.

Заведующий первым травматологическим отделением Елизаветинской больницы Максим Ранков уверен, что никогда прежде не было такого числа "самокатных" травм. И их небывалый всплеск в этом году должен стать поводом для каких-то мер, способных повлиять на это.

Ранее мы писали, что самокатчик разбил голову на Коломенской, въехав в яму.

Фото: Piter.tv