С 25 июля россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

Договор был подписан месяц назад. Жители Мальдив также смогут приезжать в Россию.

С 25 июля в силу вступят соглашения между РФ и Мальдивской Республикой, согласно которым россияне смогут проводить на Мальдивах 90 дней без визы. Соглашение было подписано 25 июня.

Договор о взаимных визовых требованиях вступает в силу через 30 дней после его подписания. Жители Мальдив также смогут приехать в Россию на 90 дней только по заграничному паспорту.

Раньше россияне могли находиться в Мальдивской Республике без визы в течение месяца.

С 1 октября в Петербурге вводится новый визовый режим для иностранных туристов.