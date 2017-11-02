Находка в банке с килькой возмутила покупателей.

Россияне обнаружили странное существо в рыбных консервах. Об этом рассказали очевидцы, которые разместили видеозапись в социальных сетях. Они опубликовали пост с видеозаписью в социальной сети "Вконтакте", пост размещен в паблике Происшествия Ноябрьск".

Хочется понять, что это вообще? Вот это, я так понимаю, глазик, и вот в таком панцире. Мерзость автор видео

По информации от жителей Ноябрьска, странное существо попалось им в консервной банке с килькой в томатном соусе. Автор отмечает, что приобрел не самый дешевый продукт, который был в магазине. Сам товар он нашел на полках местного "Магнита".

Загадочное существо с зубастым хвостом вымыло на побережье Нью-Йорка.

Видео: ВКонтакте/ Происшествия Ноябрьск