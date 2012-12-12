Петербуржец купил банку кильки с морской ракушкой и человеческими волосами

В Петербурге можно купить консервы из кильки со специфическим содержимым.

Житель Петербурга шокирован своей покупкой в одном из розничных магазинов города. Петербуржец купил банку консервов с килькой в томате, а при распаковке обнаружил в ней морскую ракушку и человеческие волосы. Об этом возмущенный человек написал в группе "Черный список Питера" в социальной сети "ВКонтакте". В качестве подтверждения своих слов, автор, пожелавший остаться анонимным, выложил фото неприятной покупки.

Справедливости ради, заметим, что на снимке не до конца понятно, что собственно находится внутри банки. Впрочем, если приглядеться, можно разглядеть белую круглую ракушку. А вот волосы на снимке увидеть фактически нереально.

Автор сообщения сказал, что будет жаловаться на продавца и производителя кильки. При этом ни место покупки, ни фирму-упаковщика человек называть не стал.

Фото: социальные сети