Эксперт дал совет по общению с менеджерами по продажам.

Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами. Об этом журналистам радио Sputnik заявил представитель совета "Гильдии маркетологов" Николай Григорьев. Он дал совет, как можно избежать звонков от менеджеров различных компаний. Специалист призвал клиентов сразу же отвечать вопросом на вопрос в случае интереса к покупке.

Просите сразу звонящего представиться. Если человек начинает юлить, то надо еще раз узнать у звонящего, кто он, откуда и по какому вопросу. Если продолжают крутить, то вы вешаете трубку. эксперт

Николай Григорьев уточнил, что в том случае, если человека заинтересовало предложение, то сразу же принимать его не стоит. Он рекомендовал изучить другие возможности и посмотреть в Интернете цены. По мнению эксперта, чаще всего на уловки мошенников ведутся пенсионеры.

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью портала Госуслуг.

Фото: Piter.tv