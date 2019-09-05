Россиянам рассказали, как работает петербургский навигатор профессий

Петербург помогает школьникам определиться с профессией.

Губернатор Петербурга рассказал о запуске навигатора профессий. Об этом чиновник поделился на заседании Президиума Государственного Совета и Совета при президенте России по науке и образованию. По словам Александра Беглова, новая программа позволит школьникам выбрать будущий род занятий. Проект реализован по прямому назначению главы города.

Градоначальник отметил, что в Смольном уделяют большое внимание подготовке будущих трудовых кадров города. Особенное внимание уделяется развитию высокотехнологических отраслей. На данный момент действуют несколько проектов. В частности, запущена Академия цифровых технологий.

Ранее Piter.tv писал о том, что JTI откроет в Петербурге центр поддержки бизнеса за 3 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

