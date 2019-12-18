Россиянам пообещали рост пенсий на 18% в ближайшие годы

В следующем году рост пенсий ожидается на 3%.

Глава Пенсионного Фонда пообещал увеличить пенсии более, чем на 18% в ближайшие несколько лет, сообщило "ТАСС".

По прогнозу Антона Дроздова, в 2022 году пенсионеры будут получать около 18 300 рублей. В следующем году реальный рост выплат составит около 3%.

Также глава ПФР отметил, что индексация пенсий почти в 2 раза выше, чем инфляция. Петербургским пенсионерам, которые получают в месяц меньше прожиточного минимума, введут надбавки с начала нового года.

Напомним, с 2019 года пенсионный возраст женщин — 60 лет, мужчин — 65 лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года.