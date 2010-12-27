Пенсионерам в Петербурге доплатят до прожиточного минимума

Индексация ожидается с 1 января 2020 года.

Петербургским пенсионерам, которые получают в месяц меньше прожиточного минимума, введут надбавки. Индексация ожидается с 1 января 2020 года. Соответствующий законопроект поддержали на заседании городского правительства.

Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков заявил, что сегодня в городе на Неве проживает около 87 тысяч людей пенсионного возраста, доход которых ниже прожиточного минимума. При этом в 2020 году этот минимум в Петербурге будет выше, чем в среднем по России — 9 тысяч 514 рублей против 9 тысяч 311 рублей.

Доплаты петербургским пенсионерам будут осуществляться за счет регионального бюджета. На эти цели заложено 1 млрд 700 млн рублей. Затраты частично компенсируются из федерального бюджета в объеме 560 млн рублей. Средняя доплата к пенсии составит 1,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее мы писали, что в Смольном официально огласили стоимость проезда в метро Петербурга с 1 января 2020 года.

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