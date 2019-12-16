Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года

Согласно действующему закону заморозка работает до 2021 года.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии на три года вперед. Официальный документ вступит в силу 1 января. Об этом сообщили РИА Новости.

С 2014 года отчисления для накопительной части пенсионной системы, которые составляют шесть процентов от зарплаты, переходят в страховую часть, иными словами – на выплату пенсионерам. По действующим требованиям эта норма работает до 2021 года. Согласно новому закону заморозка отчислений продлится до 2022 года включительно, а ПФР обязаны учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году.

По оценке кабинета министров, новая заморозка поднимет в следующем году доходы пенсионных фондов почти на 635 миллиардов рублей. На ту же сумму уменьшится трансферт из бюджета страны.

Также Путин подписал закон об отмене банковского роуминга.

Видео: Channel 4 News, Channel 4, CBC News The National / YouTube