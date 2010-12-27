Минздрав: в России стало больше толстяков

За пять лет число россиян, страдающих от ожирения, выросло на 45, 4 %.

С каждым годом в России становится все больше людей, страдающих от ожирения. За последние пять лет число толстяков выросло на 45, 4 %. Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, в 2011 году на 100 тысяч человек приходилось 865, 5 случаев ожирения, в 2016 году этот показатель вырос до 1245, 6 случаев. В Минздраве добавили, что уже разработан ряд мер, которые могли бы исправить ситуацию. В частности, медики утвердили рекомендации по рациональным нормам питания. Кроме того, они приняли паспорт приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни", который поможет увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Ранее мы писали, что кризис снизил уровень притязаний и заставил россиян полюбить свою работу.

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