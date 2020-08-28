Эксперты дали советы по выбору продукта в магазинах.

Роспотребнадзор научил россиян выбирать качественный майонез. В рекомендациях специалисты рассказали, что следует отдавать предпочтение продукту, в котором нет комков и большого количества пузырьков. При этом консистенция майонеза должна быть однородной, с срок хранения - небольшим.

Пузырьки воздуха и комки в майонезе могут говорить о неправильном хранении продукта. Эксперты не советуют готовить блюда с майонезом желеобразной консистенции. Также для употребления не подходит продукт, потерявший однородную консистенцию и начавший выделять масло. Этот процесс происходит из-за резких перепадов температур, а также размножения в продукте микроорганизмов.

Майонез с минимальным сроком хранения является более натуральным. Его следует держать в холодильнике и употребить в течение недели после открытия упаковки.

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Видео: YouTube / media kitchen