В первую пятёрку попали Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания.

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина в соответствующем рейтинге, результаты которого публикуют "РИА Новости".

Лидером рейтинга оказался Люксенбург. В нём жители могут на среднюю зарплату купить 3,2 тысячи литров бензина. Причина лидерства Люксенбурга в достаточно высоких заработных платах и низкой цене на топливо.

Также в первую пятёрку попали Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания.

Россия заняла в рейтинге 20-е место. Россиянин на среднюю зарплату может купить 924 литра 95-го бензина.

Последние места в рейтинге заняли Венгрия, Латвия, Румыния, Болгария и Украина. На среднюю зарплату жители этих стран смогут купить 700 литров топлива.

Ранее были названы способы остановки роста цен на бензин.

Видео: kremlin.ru