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Россия вводит временный запрет на экспорт круп

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Ранее ритейлеры сообщили об уведомлениях поставщиков круп о повышении цен.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что в России ввели запрет на экспорт всех видов круп. Об этом говорится в письме заместителя руководителя службы Юлии Швабаускене территориальным органам Россельхознадзора.

Экспортировать российские крупы прекратили 20 марта. Запрет действует десять дней, до особых указаний рабочей группы Госсовета. Предполагается, что такое нововведение связано с пандемией коронавируса.

Известно, что основными покупателями российских круп являются такие страны, как Турция, Бельгия, Азербайджан, Украина.

Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре призвали ужесточить ответственность за нарушение карантина.

Теги: коронавирус, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Духин Гарри
Сегодня 20:43

 

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