Россия вводит временный запрет на экспорт круп

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что в России ввели запрет на экспорт всех видов круп. Об этом говорится в письме заместителя руководителя службы Юлии Швабаускене территориальным органам Россельхознадзора.
Экспортировать российские крупы прекратили 20 марта. Запрет действует десять дней, до особых указаний рабочей группы Госсовета. Предполагается, что такое нововведение связано с пандемией коронавируса.
Известно, что основными покупателями российских круп являются такие страны, как Турция, Бельгия, Азербайджан, Украина.
Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре призвали ужесточить ответственность за нарушение карантина.
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