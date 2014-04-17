Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов

В заявлении также отмечается, что в ближайшее время планируются новые контрсанкции, в том числе персональные.

Россия ввела санкции против 87 сенаторов Канады в ответ на решение канадского правительства внести в "черный список" весь состав совета Федерации Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба МИД РФ.

В МИД РФ заявили, что "указанные лица внесены на постоянной основе в российский "стоп-лист" в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней Администрации США". В заявлении также отмечается, что в ближайшее время планируются новые контрсанкции, в том числе персональные.

Ранее мы писали, что Кудрин отвел два года на первый этап перестройки экономики при сохранении текущих санкций. Глава Счетной палаты объявил о необходимости импортозамещения.

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