Россия выдворяет дипломатов Эстонии, Литвы и Латвии

Россия вышлет из страны двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному дипломату Латвии и Эстонии. Об этом информирует пресс-служба МИД России. В ведомстве отметили, что этот шаг совершен на основе принципа взаимности.
Дипломатам предстоит покинуть территорию страны в семидневный срок.
В пресс-службе МИД сообщили, что дипведомство РФ 28 апреля были вызваны посол Латвии Марис Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно.
Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России.
из сообщения МИД России
Напомним, 23 апреля руководство вышеуказанных стран объявило о высылке российских сотрудников дипмиссии. Этих людей обвинили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.
Ранее Россия объявила о высылке итальянского дипломата.
Фото: pixabay.com
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