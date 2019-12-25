Россия выдворяет дипломатов Эстонии, Литвы и Латвии

Они покинут Россию в течение семи дней.

Россия вышлет из страны двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному дипломату Латвии и Эстонии. Об этом информирует пресс-служба МИД России. В ведомстве отметили, что этот шаг совершен на основе принципа взаимности.

Дипломатам предстоит покинуть территорию страны в семидневный срок.

В пресс-службе МИД сообщили, что дипведомство РФ 28 апреля были вызваны посол Латвии Марис Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно.

Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России. из сообщения МИД России

Напомним, 23 апреля руководство вышеуказанных стран объявило о высылке российских сотрудников дипмиссии. Этих людей обвинили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Ранее Россия объявила о высылке итальянского дипломата.

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