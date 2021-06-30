Дмитрий Полянский представил три варианта провокаций Украины в адрес России.

Россия распространила в ООН документы об угрозе провокаций со стороны Киева. Соответствующее заявление перед журналистами сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. По данным дипломата, Москва представила на заседаниях Совета Безопасности доказательства подготовки киевским режимом постановочных мероприятий с использованием как химического и биологического, так и тактического ядерного вооружения. По мнению зампостпреда РФ, Украина планировала в дальнейшем обвинить Кремль в своих преступлениях.

Ситуация очень тревожная. Наше Минобороны продолжает собирать информацию о том, что киевский режим при поддержке США готовит постановочные провокации, чтобы обвинить российские вооруженные силы в применении химического, биологического и тактического ядерного оружия Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ

Эксперт подчеркнул, что свидетельствующие о провокации материалы также будут переданы делегатам в Генеральной ассамблее ООН.По мнению Полянского, возможны три варианта развития действий. В первом случае Киев под чужими флагами использует запрещенное оружие, что повлечет за собой гибель мирного населения. Во втором случае диверсия должна произойти на украинских объектах, производящих ОМУ, которую совершат якобы российские военные. В третьем случае удар будет организован по складу радиоактивных отходов ради провокации на ядерных объектах.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций