Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление МИД РФ. Дипломаты уточнили, что планируют восстановить профильные каналы, направленные на предотвращение хакерских атак. В том числе речь идет и о диалоге на высоком уровне.
Суть инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования коммуникационных технологий, заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве.
заявление МИД РФ
Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию в сфере киберугроз. По мнению МИД РФ, в первую очередь Вашингтон мог бы предложить восстановить диалог по информационной безопасности, о котором говорил Владимир Путин 25 сентября 2020 года.
В МИД России прокомментировали план покушения на Александра Лукашенко.
Фото: Piter.tv
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