Дипломаты хотят обеспечить безопасность в информационном пространстве.

Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление МИД РФ. Дипломаты уточнили, что планируют восстановить профильные каналы, направленные на предотвращение хакерских атак. В том числе речь идет и о диалоге на высоком уровне.

Суть инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования коммуникационных технологий, заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве. заявление МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию в сфере киберугроз. По мнению МИД РФ, в первую очередь Вашингтон мог бы предложить восстановить диалог по информационной безопасности, о котором говорил Владимир Путин 25 сентября 2020 года.

В МИД России прокомментировали план покушения на Александра Лукашенко.

Фото: Piter.tv