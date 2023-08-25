Россия поставит вопрос обстрелов ЗАЭС на сессии МАГАТЭ в сентябре

Роман Устинов рассказал о реакции МАГАТЭ по ударам ВСУ.

Москва поставит вопрос обстрелов территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на сессии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая состоится в сентябре 2024 года. Соответствующее заявление журналистам телеканала "Россия-24" сделал исполняющий обязанности постоянного российского представителя при международных организациях в Вене Роман Устинов. Дипломат отметил, что вариант созыва внеочередной сессии остается "на столе".

У нас сейчас все опции лежат на столе. Мы рассматриваем все варианты, включая созыв внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ. Очередная сессия состоится также начиная с 9 сентября, где этот вопрос мы, естественно, начнем ставить. Роман Устинов, дипломат РФ

Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров.

Фото и видео: Вконтакте / МИД России