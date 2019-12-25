СМИ: Россия подготовила большие неприятности американцам в Сирии

Военные РФ планируют усилить влияние в восточной части Сирии.

Россия подготовила большие неприятности американцам в Сирии. Об этом сообщили журналисты издания "Авиа. Про" со ссылкой на данные арабского издания Al-Masdar. Иностранцы заявили, что РФ направила в северную часть Сирии большой конвой.

Журналисты объяснили, что российские военные будут обеспечивать беспрепятственный проход собственной боевой техники на восток Сирии. Часть солдат направляется в Тель Тамр, другие - к аэропорту в западной части Аль-Ракки. Россия планирует усилить свое влияние в провинции Аль-Хасака, а также Аль-Ракке.

Решение об усилении конвоя принято командованием РФ из-за провокаций, которые регулярно устраивают США. В понедельник, 17 марта стало известно о том, что американцы заблокировали движение российского военного патруля недалеко от трассы у города Тель Тамр. Сведения об этом передали ливийские СМИ.

Ранее Турция возобновила атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией.

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