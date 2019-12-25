Россия передала тест-системы для коронавируса иностранцам

Их хватит для проведения 80 тысяч анализов.

Россия передала иностранным партнерам тест-системы для выявления коронавируса. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора. Зарубежные коллеги получат около 800 тест-систем для лабораторной диагностики. Все тесты созданы на базе предприятия "Вектор".

Российская разработка направится участникам Евразийского экономического союза, а также Азербайджану, Узбекистану, Монголии, КНДР, Ирану, Таджикистану и Туркменистану. Переданных наборов хватит для проведения 80 тысяч исследований. Ранее при помощи тестов "Вектора" удалось выявить инфекцию у граждан Армении и Белоруссии.

Ранее Ретейлеры Петербурга опасаются проверок Роспотребнадзора.

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