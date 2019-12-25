Ретейлеры Петербурга опасаются проверок Роспотребнадзора

Предприниматели утверждают, что не могут обеспечить персонал масками из-за дефицита.

Магазины и рестораны получили от петербургского Роспотребнадзора рекомендации по противостоянию вирусной инфекции, сообщила "Фонтанка".

Однако учитывая пандемию вируса, некоторые предприниматели могут понести убытки бизнеса. Так, по рекомендации ведомства, сотрудники должны быть обеспечены масками, что невозможно сделать из-за дефицита. К тому же, по словам ретейлеров, персонал в масках может лишний раз посеять панику в людях.

В Роспотребнадзоре пояснили, что пока предписания носят лишь рекомендательный характер: ношение сотрудниками масок полностью добровольное.

"Пока это рекомендация, но они должны быть готовы к любым поворотам судьбы", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что Роспотребнадзор оставляет за собой право обратиться в суд за неисполнения предписания. Однако какие именно санкции применят в таком случае к предпринимателям, неизвестно.

Ранее мы писали, что служба 112 за сутки обработала 26 обращений по коронавирусу.

Фото: pixabay