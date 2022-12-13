Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин

Глава РФ рассказал о необходимости работать на принципах честного партнерства.

Россия отстаивает не только свои национальные интересы, но и права остального мира. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед членами Федерального собрания со своим ежегодным посланием депутатам и сенаторам. По мнению политика, на глобальной арене не должно быть такого разделения или давления со стороны "цивилизованных стран" на все остальные государства. Москва призывает вести четное партнерство, а также принципиально отказаться от любой исключительности, тем более - основанной на агрессивных действиях.

Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию: в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные, что необходимо честное партнерство. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что Запад потратил уже более $150 млрд на пособничество Киеву.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию