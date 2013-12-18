Россия остановит поставки нефти в страны, присоединившиеся к ценовому потолку

Мария Захарова оценила намерение Запада ограничить стоимость на энергоресурсы, поступающие в ЕС.

Россия остановит энергетические поставки нефти в страны, присоединившиеся к ценовому потолку на цены. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница полагает, что Запад пытается проводить антирыночную меру, которая нарушит логистические цепочки, а также существенно осложнит обстановку на мировых энергетических рынков.

Российская Федерация не планирует осуществлять поставки нефти в страны, которые присоединятся к картелю покупателей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат пояснила, что многие нефтедобывающие страны по аналогии с Россией выступают против подобной меры со стороны коллективного Запада. Мария Захарова пояснила, что эти государства понимают, что Запад открыто нацеливает это решение конкретно против РФ по собственным экономическим причинам, но при этом будет далее способен использовать этот механизм по отношению к любому другому участнику. В МИД РФ охарактеризовали ситуацию как грубый диктат на глобальном рынке энергоресурсов, а также создающую "грубый прецедент".

Захарова: РФ полагает, что наземная операция Турции в Сирии усилила бы напряженность.

Фото и видео: МИД России