Россия направила Британии ноту протеста из-за заявлений генерала Картера

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера о вооруженной конфронтации с Россией. Дипломаты требуют от местного правительства объяснить смысл высказываний главы британского штаба. Ранее Николас Картер в эфире телеканала, а также в публикации издания Sunday Telegraph назвал деятельность России "угрозой безопасности", которую можно считать сопоставимым с риском нападения.
Рассматриваем подобные высказывания, прозвучавшие из уст наиболее высокопоставленного британского военнослужащего, как ущербные и безрассудные
прокомментировали в России
Специалист привел в пример ситуацию в содействии России правительству Сирии и организации гуманитарных проектов в Африке. По информации от Картера, такое поведение может послужить началом военного ответа со стороны Британии. Посольство России намерено уточнить, являются ли слова Картера официальной позицией МИД.
Ранее Piter.tv писал о том, что Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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