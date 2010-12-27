Россия направила Британии ноту протеста из-за заявлений генерала Картера

Иностранец считает, что Англия может "ответить" военной мощью на действия России в мире.

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера о вооруженной конфронтации с Россией. Дипломаты требуют от местного правительства объяснить смысл высказываний главы британского штаба. Ранее Николас Картер в эфире телеканала, а также в публикации издания Sunday Telegraph назвал деятельность России "угрозой безопасности", которую можно считать сопоставимым с риском нападения.

Рассматриваем подобные высказывания, прозвучавшие из уст наиболее высокопоставленного британского военнослужащего, как ущербные и безрассудные прокомментировали в России

Специалист привел в пример ситуацию в содействии России правительству Сирии и организации гуманитарных проектов в Африке. По информации от Картера, такое поведение может послужить началом военного ответа со стороны Британии. Посольство России намерено уточнить, являются ли слова Картера официальной позицией МИД.

Ранее Piter.tv писал о том, что Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

