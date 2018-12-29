Россия и Япония вновь обсудят судьбу четырех Курильских островов

Японцы уверены, что в 2019 году им удастся поставить точку в вопросе мирного договора с Россией.

Визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию говорит о том, что у Токио еще остались надежды на решение вопроса с передачей Курильских островов. Об этом заявил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов изданию ФБА "Экономика сегодня".

В среду, 16 января в МИД состоялась пресс-конференция с Сергеем Лавровым, в ходе которой чиновник сделал резкие заявления по Курилам в ответ на многочисленные спекуляции со стороны японцев. Он напомнил, что Япония остается единственной страной в мире, которая до сих пор не признает в полной мере итоги Второй мировой войны. Споры по поводу четырех островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) ведутся с японцами до сих пор. Однако российская сторона давно поставила точку в этом вопросе и заявила, что речи об отказе от суверенитета над островами не идет.

По мнению Кистанова, визит Синдзо Абэ означает, что у японцев есть надежда на какой-то компромиссный вариант. Не так давно японский премьер заявил, что 2019 год должен стать "переломным" в курильском в вопросе.

Совместная деятельность на Курильских островах без передачи суверенитета возможна, но только не на основании российских законов. А на основе некоего особого юридического режима, который не нарушит интересы России и Японии. Япония заявляет, что если признает российские законы на островах, то косвенно признает и суверенитет РФ над этими территориями. Для России отказ от собственного законодательства и признание некой "третьей схемы" фактически означает создание анклава на островах. Они де-факто не подчиняются законам РФ, а это категорически неприемлемо для Москвы. Валерий Кистанов

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