Лавров усомнился в пользе саммита по Ближнему Востоку в Польше

Он отметил, что в программе отсутствует ключевая проблема Ближнего Востока.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в пользе саммита по Ближнему Востоку, который организует США в Польше. Он отметил, что в программе отсутствует ключевая проблема региона — арабо-израильское урегулирование. Об этом чиновник заявил на пресс-конференции, которая прошла 16 января в МИДе.

Лавров подчеркнул, что в числе приглашенных стран оказалась Россия. В повестке дня: конфликт в Сирии, Йемене и проблемы, связанные с иранской ракетной программой и действиями Ирана в регионе.

Создается впечатление, что вся повестка дня подверстана под продвижение американских подходов к сдерживанию Ирана в этом регионе. Это объявлено официальной позицией США, и мероприятие в Варшаве, очевидно, направлено на достижение именно этой задачи. Сергей Лавров

Кроме того, в приглашении говорится, что документ подготовит США совместно с Польшей. При этом другие страны не смогут принять участие в его составлении. По словам министра, это не принято в международных делах.

Получается, что примерно 50 министров съедутся из разных стран, чтобы обсудить документ, который Соединенные Штаты напишут – при всем уважении к Польше – сами. Исходя из этих соображений, у нас большие сомнения в том, что такое мероприятие может помочь конструктивно решить проблемы ближневосточного региона. Сергей Лавров

Напомним, что саммит по Ближнему Востоку будет проходить в Польше с 13 по 14 февраля. В событии примут участие представители стран Азии, Африки, западного полушария, Европы и Ближнего Востока.

Ранее Сергей Лавров выступил против создания русско-эстонских школ.

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