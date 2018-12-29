Сергей Лавров выступил против создания русско-эстонских школ

Лавров уверен, что такие образовательные учреждения будут подавлять интересы русскоязычного меньшинства.

Глава МИД Сергей Лавров поделился своим отношением к созданию русско-эстонских школ. По мнению чиновника, объединенные образовательные учреждения будут подавлять интересы русскоязычного меньшинства. Об этом он сообщил на пресс-конференции 16 января.

Эта идея неприемлема, она подавляет интересы русскоязычного меньшинства и нацелена на то, чтобы насильственно инкорпорировать это меньшинство в эстоноязычное пространство в ущерб получения образования на своем родном языке, как того требуют многочисленные международные конвенции, включая конвенцию Совета Европы о региональных языках и языках национальных меньшинств. Сергей Лавров

Министр отметил, что ситуация с русским языком, которую можно сегодня наблюдать в Эстонии и Латвии, не красит ни эти страны, ни Евросоюз, ни страны НАТО. Кроме того, Лавров выразил уверенность, что россиянам, проживающим в Эстонии, позволят все-таки получить гражданство этого государства.

Ранее Сергей Лавров высоко оценил развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем.

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