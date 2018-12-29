Лавров высоко оценил развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем

В 2018 году страны достигли рекордного уровня товарооборота.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил перспективы развития торгово-экономических отношений между Россией и Китаем. По словам чиновника, в 2018 году страны достигли рекордного уровня товарооборота. И это далеко не предел. Об этом заявил глава МИД на пресс-конференции.

У нас достаточно амбициозные планы с нашими китайскими друзьями. Они обсуждались во время встречи президента России и председателя КНР в Китае летом этого года, в ходе визита председателя Си Цзиньпина в РФ в рамках Восточного экономического форума, а также в ходе переговоров наших лидеров на полях международных мероприятий, БРИКС, Группы двадцати и других. Сергей Лавров

По данным главы МИД, поддержку получили уже около 70 проектов на общую сумму более 100 млрд долларов в самых разных сферах деятельности. Среди них энергетика, в том числе атомная, сельское хозяйство, транспорт и сотрудничество в космосе.

Ранее Лавров рассказал о спорах России и Японии по поводу островов.

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