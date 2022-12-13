Россия и Таджикистан договорились разрабатывать совместные туристические маршруты

Глава Минэкономразвития рассказал о заключенных в Душанбе договоренностях.

Министр экономического развития России Максим Решетников и председатель Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Камолиддин Муминзод совместно подписали дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма, которая предполагает, в том числе разработку совместных туристических маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Глава профильного ведомства заметил, что в дорожную карту вошли 17 мероприятий, которые касаются улучшения качества предоставляемых путешественникам услуг за счет работы экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Это разработка совместных туристских маршрутов и брендов, их продвижение, улучшение условий для взаимного привлечения российских и таджикистанских инвесторов. В перечень мероприятий входят обмен информацией и опытом работы. пресс-служба Минэкономразвития РФ

Напомним, что подписание между РФ и таджикистана прошло 3 марта на Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство" в Душанбе. В мероприятии также принимал участие российский председатель правительства Михаил Мишустин.

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Фото и видео: Правительство России