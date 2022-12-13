МЭР предложило компенсировать убытки пострадавшему от обстрелов бизнесу

Максим Решетников рассказал о пострадавших предприятиях от обстрелов ВСУ.

Российское министерство по экономическому развитию предложило компенсировать убытки пострадавшему от обстрелов Вооруженных сил Украины бизнесу, который располагается на приграничных и новых территориях. Соответствующее заявление в ходе оперативного совещания при участии президента России Владимиром Путиным сделал глава профильного ведомства Максим Решетников. Чиновник выступил на заседании, посвященном восстановлению жилой и социальной инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате чрезвычайных ситуаций. Решетников добавил, что случаи по пострадавшему бизнесу носят единичный характер.

Попросить поручение вместе с регионами посмотреть на тему бизнеса, кто от обстрелов страдает. Чтобы компенсацию за имущество, или какие-то льготные кредиты посмотреть. Мы по своей линии посмотрим по нацпроектам. Максим Решетников, глава МЭР

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Минэкономразвития, заслушав его доклад на мероприятии.

Минэкономразвития предложило освободить туроператоров от НДС до 2027 года.

Фото и видео: Kremlin.ru