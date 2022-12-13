Минэкономразвития предложило освободить туроператоров от НДС до 2027 года

Инициативу главы МЭР поддержал Минфин России.

Российское министерство по финансам поддержало предложение о временном освобождении от НДС туристических операторов внутреннего и въездного туризма. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания при президенте Владимире Путине. Антон Силуанов подчеркнул, что говорит о послаблениях в период с 1 января 2023 года по июль 2027 года. Ранее с такой инициативой на мероприятии выступил министр по экономическому развитию Максим Решетников.

Мы проработали вопрос в правительстве. Согласовано предложение. Несмотря на сокращение доходной базы, - оно незначительно, порядка 3-4 млрд рублей, - это абсолютно справедливое предложение, которое позволит еще раз простимулировать туристический бизнес. Поддерживаем. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Минфин отметил отсутствие в ЕС единства по вопросу российских активов.

Фото и видео: Правительство России