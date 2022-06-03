Россия и США прекратят сотрудничество в области культуры, науки и СМИ. Соответствующее заявление сделала во время выступления на регулярном брифинге с журналистами официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она уточнила, что дипломаты уведомили об этом коллег из Вашингтона еще 1 июня. Между странами больше не действует меморандум.
Дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что правительство России утвердило решение МИДа РФ. Меморандум о сотрудничестве в сфере культуры, гуманитарным наукам, СМИ и образования был подписан Москвой и Вашингтоном 2 сентября 1998 года. Документ предполагал, что стороны будут совместно проводить и организовывать театральные спектакли, выставки, распространять учебники, книги и фильмы.
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Фото и видео: МИД России
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