Мария Захарова рассказала о договоре между Вашингтоном и Токио.

Россия будет отслеживать планы США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что действия Токио могут изменить ситуацию с безопасностью в регионе. Сведения о наличии таких ракет потребует дополнительно перепроверки. Однако на текущий момент официальные власти США и Японии не привели официальных опровержений данных, что, по мнению дипломата, "красноречиво говорит само за себя". МИД РФ планирует внимательно отслеживать приготовления по практической реализации планов по развертыванию ракет.

Начало их осуществления будет означать для нас качественное изменение региональной ситуации в области безопасности, которое будет иметь проекцию и на глобальную стратегическую стабильность. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что появление в Азиатско-Тихоокеанском регионе наземных ракет средней и меньшей дальности американского производства является тем критерием, который дает основания прекращения действия одностороннего моратория для размещения Россией вооружений аналогичного класса.

Захарова назвала закрытой для РФ тему возможности заключения мирного договора с Японией.

Фото и видео: МИД России