Сборная России по хоккею всухую обыграла Чехию и возглавила свою группу

Свой следующий матч подопечные Петра Воробьева сыграют 15 матча против Италии.

Сборная России по хоккею одержала уверенную победу над Чехией со счетом 3:0. Для нашей команды эта победа стала третей подряд в групповом этапе ЧМ-2019. Шайбами в составе россиян отметились Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.

Свой следующий матч подопечные Петра Воробьева сыграют 15 мая против аутсайдера группы – сборной Италии. В данный момент Россия с 9 очками в активе возглавляет группу B. На втором и третьем месте с 6 очками идут команды Чехии и Швейцарии.

Чемпионат мира по хоккею 2019 года проходит с 3 по 19 мая в Словакии. Подробно расписание турнира можно посмотреть в нашем специальном материале.

Фото: ФХР





