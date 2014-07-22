Российского хоккеиста ударили ножом в центре Москвы

Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

На российского хоккеиста, экс-игрока "Метеора" Даниила Ямщикова напали с ножом в Москве. Об этом информирует ТВ-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на Цветном бульваре. По данным СМИ, спортсмену был нанесен удар в шею. Он был доставлен в одно из медицинских учреждений российской столицы в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации под наблюдением врачей.

По данным ряда СМИ, нападавший был задержан. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее полиция задержала злоумышленника, ранившего ножом прохожего у моста Степана Разина в Санкт-Петербурге.

Фото: Piter.tv