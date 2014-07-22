Российского хоккеиста ударили ножом в центре Москвы

На российского хоккеиста, экс-игрока "Метеора" Даниила Ямщикова напали с ножом в Москве. Об этом информирует ТВ-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел на Цветном бульваре. По данным СМИ, спортсмену был нанесен удар в шею. Он был доставлен в одно из медицинских учреждений российской столицы в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации под наблюдением врачей.
По данным ряда СМИ, нападавший был задержан. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее полиция задержала злоумышленника, ранившего ножом прохожего у моста Степана Разина в Санкт-Петербурге.
Фото: Piter.tv
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