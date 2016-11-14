Задержан убийца российского чемпиона мира по ходьбе

Полиция нашла преступника, смертельно ранившего российского чемпиона мира по ходьбе Николая Иванова.

Полиция сообщила о смерти 23-летнего Николая Иванова, чемпиона мира по спортивной ходьбе. Информацию подтвердил тренер легкоатлета.

Стало известно, что 15 сентября неизвестный мужчина нанес спортсмену ножевые ранения. Инцидент произошел около дома номер 25 по улице Генерала Кузнецова. Николай гулял с двумя друзьями. К его подруге начал приставать незнакомый парень и спортсмен хотел защитить девушку.

Николая Иванова увезла машина скорой помощи, но он скончался от полученных повреждений в течение часа после происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Полиция уже нашла и задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался мужчина, который приехал с столицу из Чечни. Он раскаялся в произошедшем. Полиция квалифицирует данное дело как "об убийстве".

Напомним, что Николай Иванов стал чемпионом мира по ходьбе в 2013 году на соревнованиях в Москве. Он также занял второе место на летнем чемпионате Европы в 2014 году.

Фото: Вконтакте/sborbeg