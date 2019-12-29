Падение стало сильнейшим с 2018 года.

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года. Об этом говорят данные торгов Московской биржи. Показатель достиг минус 3,4-5%. Это связано с информацией о новых очагах распространения коронавируса. Падение стало сильнейшим с апреля 2018 года.

Индекс Мосбиржи на момент закрытия 27 февраля паул достиг 2 915,84 пункта. Он упал на на 3,37 процента. Индекс РТС снизился на 5,13%. Он остановился на отметке в 1386,2 пункта.

Ранее впервые с сентября 2019 года доллар поднялся выше 66 рублей.

Видео: YouTube/CareerOneStop