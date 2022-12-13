Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot

Вооруженные силы России ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили на территории украинской столицы американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами 16 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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