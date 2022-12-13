  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:51
113
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot

0 0

Игорь Конашенков рассказал о ситуации на СВО.

Вооруженные силы России ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили на территории украинской столицы американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами 16 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: patriot, всу, игорь конашенков, кинжал, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии