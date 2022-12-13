Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о ситуации на СВО.

Российские Вооруженные силы поразили высокоточным оружием военные украинские объекты. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 мая сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что атака на противника совершена в ночное время суток высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Все заявленные цели были поражены.

говорится в сводке Минобороны.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные сообщили об ударах по позициям ВСУ в Авдеевке и Марьинке.

Фото и видео: Минобороны России