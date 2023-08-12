Погибших солдат ВСУ российские военные нашли в населенном пункте Новоселовское в ЛНР.

Большое количество тел своих военнослужащих оставили Вооруженные силы Украины при отходе из населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республики. Соответствующее заявление сделал российский боец, находящийся в зоне проведения специальной военной операции на указанном направлении. В социальных сетях журналисты "РИА Новостей" опубликовали кадры, снятые при помощи беспилотников солдатами первой танковой гвардейской армии Западного военного округа. Ранее министерство по обороне РФ уведомило о том, что из-под контроля киевского режима освобождено Новоселовское на купянском направлении.

В Новоселовском после отступления ВСУ на улицах остаются тела украинских военных, Киев не предпринимает каких-либо попыток их забрать истосник агентства

Киев заявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости