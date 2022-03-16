Российский "Иноходец" уничтожил украинскую бронетехнику

Местоположение войск не уточняется.

Российский ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил украинскую бронетехнику и автомобильную технику. Такое заявление сделали представители российского министерства по обороне. Специалисты уточнили, что удары выполнялись дроном в пустынном камуфляже с подвешенным под фюзеляжем контейнером. Там находились управляемые ракеты Х-БПЛА (объект создан на базе ракеты "Корнета").

С БПЛА применялось высокоточное ракетное вооружение. Беспилотным комплексом уничтожено подразделение танков, бронированная и автомобильная техника ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие не стали уточнять точное местонахождение ликвидированной техники украинской стороны. На ролике видно, что поврежденная боевая машина стояла около зданий, находящихся возле береговой черты.

Напомним, что в каждый комплекс "Иноходец" входят три ударных беспилотника и пункт управления к ним.

Минобороны показало видео уничтожения украинской военной техники в Черниговской области.

Фото и видео: Минобороны России