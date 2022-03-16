Российский "Иноходец" уничтожил украинскую бронетехнику

Российский ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил украинскую бронетехнику и автомобильную технику. Такое заявление сделали представители российского министерства по обороне. Специалисты уточнили, что удары выполнялись дроном в пустынном камуфляже с подвешенным под фюзеляжем контейнером. Там находились управляемые ракеты Х-БПЛА (объект создан на базе ракеты "Корнета").
С БПЛА применялось высокоточное ракетное вооружение. Беспилотным комплексом уничтожено подразделение танков, бронированная и автомобильная техника ВСУ.
пресс-служба Минобороны РФ
Военнослужащие не стали уточнять точное местонахождение ликвидированной техники украинской стороны. На ролике видно, что поврежденная боевая машина стояла около зданий, находящихся возле береговой черты.
Напомним, что в каждый комплекс "Иноходец" входят три ударных беспилотника и пункт управления к ним.
Минобороны показало видео уничтожения украинской военной техники в Черниговской области.
Фото и видео: Минобороны России
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