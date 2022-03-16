Минобороны показало видео уничтожения украинской военной техники в Черниговской области

Российское министерство по обороне показало видео уничтожения украинской военной техники, размещенной на территории Черниговской области. Сотрудники пресс-службы военного ведомства добавили, что силы также ликвидировали местные склады с боеприпасами.
Кадры применения беспилотного летательного аппарата для корректировки огня артиллерии при уничтожении техники ВСУ.
пресс-служба Минобороны РФ
Известно, что боевыми подразделением артиллерии Вооруженных сил России в рамках выполнения огневой задачи на Украине точным попаданием был нанесен удар по совмещенному складу ракетно-артиллерийского вооружения. Ликвидировано до 20 единиц вооружения и военной техники.
Минобороны России заявило о захвате ВДВ в Киевской области иностранного вооружения.
Фото и видео: Минобороны России
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