Российский "Град" уничтожил скопление противника в районе Белогоровки

"Галыч" рассказал л работе добровольческого расчета РСЗО на СВО.

Расчет российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" нанес огневое поражение по скоплению Вооруженных сил Украины, размещенных в районе населенного пункта Белогоровки в Луганской Народной Республике. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Специалисты пояснили, что удар из РСЗО корректировался при помощи беспилотника. Военнослужащий" с ником "Галыч" объяснил прессе, что в данный боевой расчет состоят из добровольцев, которые отправились в зону специальной военной операции больше года назад.

Находимся в активной обороне, сдерживаем войска ВСУ, которые периодически пытаются пробиться, сделать прорыв. Наша задача это уничтожение техники ВСУ, живой силы, а также предотвращать ротацию и подвоз боеприпасов. боец группировки войск "Юг" с позывным "Галыч"

Минобороны: один из Су-25 совершил уже более 230 вылетов на поражение противника.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости