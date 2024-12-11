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Российские войска зачистили около 600 строений, освобождая Времевку в ДНР

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Задача выполнена "Востоком" на СВО.

Российские штурмовые подразделения зачистили от живой силы и техники противника около 600 зданий и строений, освобождая населенный пункт Времевка в Донецкой Народной Республике из-под контроля киевского режима. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена представителями Дальнего Востока из "Восточной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащие успешно разбили подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Над зданием по улице партизанская установлен государственный флаг России.

Залогом уверенного продвижения в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчетов артиллерии, FPV-дронов, беспилотной авиации.

пресс-служба Минобороны РФ

Разведчики уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: времевка, всу, днр, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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