Задача выполнена "Востоком" на СВО.

Российские штурмовые подразделения зачистили от живой силы и техники противника около 600 зданий и строений, освобождая населенный пункт Времевка в Донецкой Народной Республике из-под контроля киевского режима. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена представителями Дальнего Востока из "Восточной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащие успешно разбили подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Над зданием по улице партизанская установлен государственный флаг России.

Залогом уверенного продвижения в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчетов артиллерии, FPV-дронов, беспилотной авиации. пресс-служба Минобороны РФ

Разведчики уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России