Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки сил сорвали две атаки Вооруженных сил Украины в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 сентября сделал местный руководитель пресс-службы Александр Савчук. Эксперт добавил, что штурмовая и армейская авиация при участии артиллерии ударила по 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенное на территории России неонацистское, экстремистское и террористическое движение) в районе Серебрянского лесничества.

В районе Торского выступа слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" сорваны две атаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Потери личного состава противника составили около 40 человек, а дополнительно была уничтожена боевая бронированная машина. Отечественные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов.

Фото и видео: Минобороны России