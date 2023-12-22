Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи на авдеевском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 февраля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер пояснил, что при поддержке артиллерии и авиации удалось отразить шесть контратак штурмовых групп 53, 61 механизированных, 59 мотопехотной, 3 штурмовой бригад Вооруженных сил Украины около Северного, Первомайского и Петровского, а также две атаки подразделений 24 механизированной и 71 егерской бригад противника, находящихся в районах населенных пунктов Ленинское и Новобахмутовка.

Поражение по около 400 выявленным целям, в том числе свыше 10 опорным пунктам, более 50 скоплениям живой силы и техники и до 100 позициям полевой артиллерии противника. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Бомбардировочная авиация Воздушно-космических сил страны совершила около 50 ударов в районах Очеретино, Новосёловка. Тяжелые огнеметные системы России ликвидировали пять опорных пунктов ВСУ, находившихся в районе Орловки. Противник потерял до 410 человек личного состава, танка, трех боевых машин пехоты, четырех боевых бронированных машин, 20 единиц автомобильной техники, 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники ВСУ на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Минобороны России